„Rozsudek je na přání prezidenta republiky, který tlačil na soudce, vyhrožoval jim a porušoval několik ústavních principů. Náš prezident si z ústavy nic nedělá, to vidíme u nejmenování profesorů vysokých škol a podobně. Prezident má jasné ústavní kompetence u soudů, a když mu někdo není po vůli, tak víme, jak se chová,” vysvětlil Rath, proč se s novináři sešel před Pražským hradem.

„Rozsudek vnímám jako nátlak prezidenta na soudce a verdikt. Pomohl jsem si zde maketou trenýrek, nezáleží, jaké spodky člověk nosí, ale spíš kdo v nich je a jak se chová,” doplnil exhejtman na tiskovém brífinku na Hradčanském náměstí v Praze.

Doplnil, že prezident spálil trenky jako tečku za minulostí, ale současně podle něj setrvává na těch pozicích, které ty spodky charakterizovaly. „To znamená na určitých nedemokratických způsobech chování, které se dají shrnout do porušování ústavních principů,“ vylíčil Rath.

Odvolání podal o den dřív



Exhejtman podal odvolání proti rozsudku již v úterý, protože mu bylo jasné, jaký trest dostane. „Odvolání jsme podali včera, den před rozsudkem. Je to odvolání proti rozsudku v trvání 8,5 let. Důkazem je to, že vrchní soud má odvolání dřív, než byl vynesen verdikt. Maňáskové justice totiž pracují na zakázku a nepoužívají vlastní rozum. Prezident republiky je v tom nejviditelnější činitel, který do toho zasahoval,“ konstatoval Rath.

Soudce Robert Pacovský se proti tomu ohradil a vyloučil, že by podléhal vnějším tlakům. O vině obžalovaných ho přesvědčily důkazy. „Soud musí kategoricky vyloučit, že by podléhal vnějším tlakům,” konstatoval.

David Rath s červenými trenýrkami.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Podle Ratha jeho osoba splňuje všechny podmínky k tomu, aby mohl do vrcholné politiky, kam se ale údajně zatím nechystá. „Země se dostala do situace, kdy je povinností pro vrcholného politika dostat se do vězení. Že si nevymýšlím, je dokladem pan premiér, který se nachází v podobné situaci. U něj by ale mohli být rádi daňoví poplatníci, kteří v jeho kauze nepřišli o peníze. Mohl bych jmenovat i několik hejtmanů,“ vysvětlil bývalý hejtman.

Na vyhlášení nepřišel



Rath svůj brífink oznámil novinářům v úterý, kdy je svolal na 11.00 hodin před Salmovský palác na Hradčanském náměstí. Reagoval tím na množství dotazů, zda se zúčastní plánovaného vynesení rozsudku u Krajského soudu v Praze. Jeho vyhlášení se neúčastnil, dlouhodobě tvrdí, že o jeho vině je už dávno rozhodnuto.

Krajský soud v Praze Rathovi ve středu za přijetí úplatku a ovlivňování veřejných zakázek potvrdil trest 8,5 roku vězení. [celá zpráva] Stejný verdikt si Rath vyslechl už v roce 2015 před zpochybněním v kauze použitých odposlechů. Rath od počátku kauzy vinu odmítá.

Někdejšího středočeského hejtmana zadržela policie v roce 2012 na ulici, v krabici u něj našla sedm miliónů v hotovosti. [celá zpráva] Policisté uvedli, že zakročili navzdory poslanecké imunitě „bezprostředně po spáchání trestného činu”. Při domovních prohlídkách policisté následně našli u Ratha další desítky miliónů korun.