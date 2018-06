Opilý mladík naboural na Mělnicku do plynové přípojky, do nemocnice ho transportoval vrtulník

Opilý dvacetiletý mladík naboural ve Vraňanech na Mělnicku do plynové přípojky a do plotu u rodinného domu. S vážným zraněním ho záchranáři transportovali vrtulníkem do nemocnice.