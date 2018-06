Patrik Biskup, Právo

„Byla mlha, značky upozorňující na kruhový objezdu jsem si všiml na poslední chvíli. Začal jsem brzdit, auto se dostalo do smyku, stočilo se doleva a narazili jsme do sloupu. Emma jako by chrčela. Pak k nám přišel nějaký pán a otevřel dveře a pomohl mi z auta. Také zavolal záchranku,“ vypověděl Nelson před soudem.

Na policii v průběhu vyšetřování uvedl, že se řídil navigací. „Kruhový objezd vůbec neukazovala, jen rovný směr,“ řekl cizinec do protokolu. Auto si v Čechách půjčil, s jízdou vpravo prý problém neměl.

Podle soudního znalce Michaela Kesnera byla rychlost auta v době nárazu do betonového bloku 65 km/h.

David Nelson u soudu s ženou, která se ho snažila skrýt před objektivy novinářů.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

„Jeli jsme s Emmou na dovolenou, ze které se pro mě stalo peklo. Její rodina po mě žádné odškodnění nechtěla, byla to nešťastná nehoda, za kterou nemohu,“ dodal Nelson.

Státní zástupce Pavel Tolar má ale jiný názor. „Obžalovaný jel nepřiměřenou rychlostí, v husté mlze přehlédl kruhový objezd a nestihl už včas reagovat,“ řekl Tolar. Řidiče viní z usmrcení z nedbalosti.