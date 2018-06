ok, Novinky

„Na základě zveřejnění případu se kriminalistům ozvalo několik lidí, kteří hledané mladíky na záběrech poznali. Kriminalisté tedy již znají jejich totožnost a nyní je budou muset vyslechnout,“ oznámil mluvčí policie Jan Daněk.

Podle něj jsou dva pachatelé nezletilí, tedy ve věku do 15 let, a jeden mladistvý, kterému ještě nebylo 18 let. Policie proto nemůže zveřejňovat více podrobností.

Přepadení se odehrálo na nástupišti metra v sobotu před jedenáctou hodinou večer. Trojice pachatelů tam zastavila dvě děti a chtěla po nich peníze.

„Přitom dva z nich drželi v ruce nože, takzvané motýlky, čímž výhrůžku podpořili. Přepadení nezletilí chlapci u sebe měli pouze 60 korun, které jim dali,“ uvedl ve středu Daněk.

Následně jednomu z nich ještě vypili energetický nápoj, podali jim ruce a pak odešli. O pomoc při pátrání policie požádala ve středu. Nezletilí útočníci nejsou právně odpovědní, mladistvý může dostat v případě odsouzení pouze poloviční sazbu.