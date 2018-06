Aleš Honus, Právo

Kauzu vyvolal neobvyklý postup, který město Horní Benešov v roce 2013 zvolilo při přestavbě zdejší tělocvičny na víceúčelovou halu. Jak uvedla soudkyně Petra Hajdíková, všechno sice nebylo v souladu se zákony, ovšem není důvod takové jednání kriminalizovat.

Jak stálo v obžalobě, oba muži zadali stavební firmě, se kterou město už dříve spolupracovalo, rekonstrukci interiérů sportovní haly v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách.

„Oba obžalovaní objednali stavební práce, hrazené z rozpočtu z města, aniž by bylo na ty práce vydáno stavební povolení, aniž by byla sjednána jakákoliv písemná smlouva, aniž by byla předem sjednána cena a podobně,“ řekl státní zástupce.

Žalobce se odvolal



Na problém kriminálku upozornila v roce 2013 opozice. Zastupitelstvo totiž schválilo původně jen zakázku na zateplení sportovní haly a opravu střechy v hodnotě osm miliónů korun. Jenomže hala zůstala zavřena mnohem déle, než se předpokládalo, oprava se rozšířila na celkovou rekonstrukci budovy, začaly se bourat příčky, vyměňovat výtah a rekonstruovat sociální zázemí či podlahy.

Podle soudkyně ale obžaloba ve světle dalších důkazů neobstála a nikdo nebyl poškozen ani nezískal neoprávněný prospěch. „Obžalovaní stáli před dilematem, zda tato další část rekonstrukce proběhne hned, anebo až následně. To by ovšem výrazně prodloužilo dobu i celkové náklady na rekonstrukci,“ řekla soudkyně.

Oba obžalovaní při odchodu ze soudní síně neskrývali svou spokojenost, rozsudek ale nechtěli podrobněji komentovat.

Verdikt ostatně stále není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal, takže případem se bude ještě jednou zabývat Vrchní soud v Olomouci.