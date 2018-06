Spláchnout drogy do záchodu nestačili, plzeňská policie udeřila

Plzeňští kriminalisté rozbili koncem května gang, který z Ústeckého kraje do Plzně podle vyšetřování dopravoval tvrdé drogy. Při předávce velkého množství pervitinu zadrželi celkem deset osob - šest v Plzni a čtyři v Dobřanech. Jeden z mužů se pokusil drogy hodit do záchodu, to se mu však díky rychlému zákroku policistů nepodařilo.