Novinky

Na videozáznamu, který Prima zveřejnila, je vidět skupina policistů, která nevybíravým způsobem pacifikuje bezbranného mladíka. Obzvlášť aktivní je jeden z členů hlídky, který na mladíka vulgárně křičí a je zjevné, že věc bere osobně.

Na zveřejněném záznamu nezazní od policistů žádná zákonná výzva. Poté, co mladík nesouhlasí s příkazem přesunout se k autu a vyžádá si policistovo služební číslo, je policejní přesilou drsně zpacifikován za pomoci paralyzéru. Ten policisté používají i ve chvíli, kdy mladík už leží na zemi.

Záznam natočil jeden z kamarádů na mobilní telefon. Podle svých slov začal natáčet asi tři sekundy poté, co policisté vystoupili z auta.

„Já jsem zakřičel něco ve způsobu ‘Jo, máme to, čuráci!’ a otočil sem se u toho na kamarády a nějak to asi vyšlo tak, že se otáčím na ně a křičím to na ně,“ řekl Primě mladík, který studuje obor zdravotnického záchranáře. Připustil, že on i jeho přátelé byli opilí a hluční. Nadýchal 1,5 promile. Nakonec skončil v cele.

Psycholog: Nechali se unést, neomluvitelné



„Vzhledem k tomu, že hlídka při tomto zákroku použila i donucovací prostředky, tak je nyní celá věc v šetření našich kontrolních orgánů. Naše kontrolní orgány samozřejmě budou zjišťovat adekvátnost zákroku i použití donucovacích prostředků,“ řekla Primě mluvčí jihomoravské policie Andrea Cejnková.

„Profesionál v tomto oboru je jednak poučený, zacvičený, vytrénovaný a do toho patří i schopnost kontrolovat svoje emoce ve vypjatých situacích. Nezvládli to, nechali se unést bůh ví čím, ale těžko je to omluvitelné,“ vyjádřil se Primě k videozáznamu psycholog Jiří Brančík.

Prima upozornila, že se incident odehrál jen pár metrů od služebny brněnské městské policie, která má na místo namířenou kameru, a mohla tak průběh zákroku také zaznamenat.