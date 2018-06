Patrik Biskup, Právo

Ten den odpoledne vezla v peugeotu svoji neteř na zubní pohotovost do Plzně. U Velkého Boru na Klatovsku ji donutil zastavit řidič ve Škodě Octavii, rukou jí rozbil boční okénko, poničil čelní sklo a poškodil mobilní telefon. Údajně tak reagoval na předchozí dopravní situaci, kdy jej měla žena podle jeho slov ohrozit při předjíždění jiného vozidla.

„Byl to pro mě naprostý šok. Nejdřív mně to auto zatarasilo cestu, pak z něho vyběhl robustní chlap a začal se na mě dobývat. Tak nějak instinktivně jsem se stačila ještě zamknout,“ popisovala dramatické chvilky žena, jejíž jméno redakce zná, ale na její přání ho nebude zveřejňovat. V tu chvíli si všimla, že za jejím vozidlem stojí druhá oktávka a venku se pohybuje další urostlý muž.

Zničený interiér vozu

FOTO: Právo

„Pochopila jsem, že ti dva asi patří k sobě. Slyšela jsem, jak na mě přes okno něco řvou. Byla jsem v takovém stresu, že jsem jim nerozuměla půl slova. Pak jeden z nich začal pěstí mlátit do bočního okénka, asi po třetí ráně se celé sklo vysypalo. Sáhl dovnitř, vytrhl mi mobilní telefon z nabíječky a praštil s ním o čelní sklo, až odletěl do pole,“ líčila řidička další sled událostí.

V tu chvíli si jen vybavila, jak ji spolujezdkyně chytla za ruku. „Měla strach, aby mě nevytáhl ven. Bylo to šílené. Vůbec jsme netušily, co přijde dál. Naštěstí ten člověk potom odešel ke svému autu, kde si chvilku prohlížel zakrvácenou ruku, a pak odjel stejně jako ten druhý muž,“ pokračovala žena.

O žádné chybě řidička neví

Okamžitě potom otevřela dveře a křičela o pomoc. „To už na místě zastavila další řidička, kterou jsem požádala, aby zavolala na tísňovou linku policie,“ dodala žena s tím, že její spolujezdkyně stačila ještě vyfotit na svůj mobil auto agresora i s espézetkou. Díky tomu jej policisté vypátrali na benzínce v nedalekém Nepomuku.

Málem mě vytlačila ze silnice. Musel jsem prudce brzdit řidič auta

Žena si podle svých slov není vědoma, že by řidiče jakkoliv ohrozila a zavdala příčinu k tak agresivnímu útoku. „Předjížděla jsem pomalu jedoucí auto s přívěsným vozíkem. Když jsem byla na jeho úrovni, uslyšela jsem za sebou brzdy a klakson. Ve zpětném zrcátku jsem pak uviděla octavii. Její řidič tam něco rozezleně gestikuloval rukama,“ uzavřela žena.

Šofér octavie ale situaci, která incidentu předcházela, vidí jinak. „Už jsem byl vedle ní, když vyjížděla ze svého pruhu. Málem mě vytlačila ze silnice. Musel jsem prudce brzdit,“ řekl Právu 37letý muž z Plzně. Přiznal, že v něm bouchly saze.

„Vezl jsem dvě malé děti. Paní, místo aby zastavila a zkontrolovala, jestli jsme v pohodě, ještě ujížděla, i když jsem na ni troubil a blikal. Jak mám vědět, že auto neřídí třeba feťák,“ doplnil muž. Že by za ženou zastavila ještě jiná octavie a incidentu přihlížel další řidič, popřel.

To není jen momentální bouchnutí sazí, to jsou zcela zřetelné psychopatické rysy podložené značnou agresivitou psycholog Karel Havlík

Svědkyně podpořila verzi řidičky



Jeho přítomnost ale potvrdila Právu právě předjížděná řidička s vozíkem, která přijela na místo incidentu během asi minuty. „Jedna octavie stála před tím peugeotem a druhá za ním. Když jsem se blížila, tak ta jedna rychle odjela. Viděla jsem, jak nějaký muž bouchá do peugeotu. Jakmile jsem dojela až téměř k němu, vlezl do svého auta, zapískaly gumy a odpálil pryč. Paní v peugeotu se úplně klepala. Byla celá od střepů,“ sdělila Právu svědkyně. Neviděla, že by řidička peugeotu při předjíždění vjela octavii do cesty.

Policie zatím konflikt řeší jako přečin poškození cizí věci a výtržnictví. „Nikoho jsme zatím neobvinili,“ sdělila její mluvčí Dana Ladmanová.

Podle dopravního psychologa Karla Havlíka takový řidič za volant nepatří. „Má nízkou nebo téměř žádnou stresovou odolnost a není schopen se ovládat. To není jen momentální bouchnutí sazí, to jsou zcela zřetelné psychopatické rysy podložené značnou agresivitou,“ prohlásil Havlík s tím, že by takového řidiče nechal vyšetřit psychiatrem. „Je tady riziko, že by mohl ubližovat dál,“ upozornil dopravní psycholog.