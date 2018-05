Věděla, co dělá, řekli znalci o matce utonulého novorozeněte. Hrozí jí i výjimečný trest

Devětatřicetiletá žena, která podle obžaloby nechala ve vaně utopit svou čerstvě narozenou dceru, je podle soudních psychologů duševně v pořádku a moc dobře si uvědomovala, co dělá. Městský soud v Praze, který případ projednává, proto plánuje v úterý přistoupit k závěrečným řečem a mohl by padnout i rozsudek. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest.