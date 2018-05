ner, Právo

Dva z tuctu obžalovaných byli osvobozeni, protože se nepodařilo prokázat jejich vinu, dalších devět dostalo podmíněné tresty od dvou do tří let se čtyřletou nebo pětiletou podmínkou. Do vězení na pět let půjde Petr Matoušek, který sice nebyl hlavou gangu, ale v minulosti dvakrát pro podobné delikty stál před soudem.

Obžaloba měla 120 stran a byly v ní popsány stovky případů, kdy řezníci předstírali vývoz masa a uzenin na Slovensko, zatímco je prodávali v Česku. Na odpočtech DPH tak získali podle záznamů celní správy a policie celkem 75 miliónů korun.

Předstírat export masa se jim dařilo tři roky. Princip tohoto gigantického švindlu byl jednoduchý: obchod byl vykazován jako osvobozený od daně a stát zpětně vyplácel výrobcům a „exportérům“ ze zákona vypočtenou daň z přidané hodnoty.

Obžalovaní měli vypracovaný systém vytváření poměrně věrohodných falešných dokladů, fakturovali export masa a uzenin na firmy, které v tomto oboru nepodnikaly, i na bílé koně, kteří za úplatu podepisovali lživé faktury a dodací listy.

Celá kauza měla dvě větve. Jednu tvořili lidé zneužívající firmy na zpracování masa, druhá skupina obžalovaných, která se do podvodného řetězce zapojila zprostředkováním fiktivního vývozu, vystupovala pod falešnou identitou slovenských prodejců, reálných i smyšlených.