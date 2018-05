Policie uzavřela případ podezřelého úmrtí na D1, metanol v něm roli nehrál

Kriminalisté z Přerova dokončili v těchto dnech prověřování úmrtí 72letého muže, k němuž došlo loni 28. září na odpočívadle dálnice D1 u Kojetína. Existovalo podezření, že příčinou jeho smrti by mohl být metanol. To se nepotvrdilo. Právu to v úterý sdělila policejní mluvčí Miluše Zajícová.