„Šedesátiletá žena se během práce v kuchyni dostala do kontaktu s ohněm, při němž došlo k hoření jejího oděvu a způsobení vážných poranění,” uvedl Humpl. Žena podle něj utrpěla popáleniny druhého a třetího stupně v oblasti hlavy, trupu a končetin v celkovém rozsahu okolo osmdesáti procent tělního povrchu.

„Záchranáři zajistili žilní vstup a také vstup do kostní dřeně, následně postiženou uvedli do umělého spánku. Byla převedena na přístrojem řízenou ventilaci a posádky se postaraly o prvotní ošetření popálených částí těla,” dodal s tím, že ženu přepravil vrtulník do popáleninového centra v Ostravě.

Popáleniny lehčího charakteru na horních a dolních končetinách utrpěl podle Humpla i osmašedesátiletý muž, který se snažil ženě před příjezdem záchranářů pomoci. „I jemu byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče,” dodal s tím, že muže převezla sanitka do ostravské Fakultní nemocnice.