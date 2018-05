Novinky

K nehodě došlo před desátou hodinou ráno u zastávky Koh-i-noor ve Vršovické ulici. Ženu srazila tramvaj mířící do středu města.

Na místo vyrazili hasiči i záchranáři. „Ženu záchranáři uvedli do umělého spánku, se zraněním hlavy a dolních končetin ji převezli do Vinohradské nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Jana Poštová. Záchranáři nejprve uvedli, že se jednalo o 80letou ženu, později upřesnili, že jí bylo 86 let.

Kromě seniorky skončil v péči lékařů i řidič tramvaje, který se zhroutil. Okolnostmi neštěstí se zabývá policie.

„Vyšetřování nehody si převzali kriminalisté z odboru vyšetřování dopravních nehod. Ti teď budou zjišťovat průběh nehody i její příčinu. Prosíme svědky, kteří nehodu viděli, aby se ozvali na tísňové lince 158,” sdělil policejní mluvčí Jan Daněk.

Provoz tramvají byl po nehodě obousměrně zastaven, náhradní dopravu zajišťovaly autobusy. Provoz byl podle webu Dopravního podniku obnoven kolem 11. hodiny.