Domáhal se překvalifikování činu z vraždy na zabití, případně nižšího trestu.

„Zabití nepřicházelo v úvahu. Obžalovaný nejednal v silném rozrušení ani v důsledku zavrženíhodné pohnutky poškozené. Dvanáctiletý trest považujeme za přiměřený. Fejta se sice doznal, projevil lítost, byl dosud bezúhonný a podle znalců je možná i jeho resocializace, ale na druhé straně spáchal více trestných činů a jednal vůči osobě v pokročilém věku,“ vysvětlil Právu mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik.

Tragédie se udála loni na konci prázdnin. Seniorka si vraha v podstatě do svého bytu pozvala sama. Požádala ho, aby jí pomohl s pojistkami. Osudným se jí stalo, že začala mluvit o mužově vztahu k synovi jeho přítelkyně. Fejta totiž k chlapci velmi přilnul a trávil s ním většinu volného času. Důchodkyně však začala o tom, že jejich vztah nemá budoucnost, že chlapcova matka si najde jiného chlapa a kluk na Fejtu stejně zapomene.

Ten poté popadl poškozenou za krk a dusil ji, až upadla na pohovku. Potom si vzal záclonu, udělal ženě na krku uzel a silně ho utáhl, dokud ženu neudusil. Poté ukradl trezor s 15 tisíci korunami, byt zabouchl a odešel do vedlejšího bytu, kde bydlel s rodiči. Ukradené peníze později utratil za dárky pro chlapce.

Fejta se k činu přiznal. Tvrdil ale, že si své hrůzné počínání nevybavuje. „Dovedla mě až do takového stavu, že jsem nevěděl, co dělám, mám zatmění. Pamatuji si akorát, že jsem ji škrtil. Nemůžu říct, jak to bylo přesně. Je mi to velice líto, chtěl bych vrátit čas. Do konce života budu muset žít s tím, co jsem provedl,“ prohlásil obžalovaný už dříve u krajského soudu.

Znalci ho charakterizovali jako člověka, jenž má křehké a zranitelné nitro. Stylizoval se do role rodiče. Čin byl podle nich emoční reakcí na to, že poškozená jen projevovala svůj názor. Fejta byl však frustrovaný, měl pocit bezmoci, hněvu, a proto reagoval extrémně agresivně.

