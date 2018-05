jap, Novinky

První nehoda se stala před devátou hodinou. Osobní auto v hustém dešti nabouralo do svodidel, vyletělo z dálnice, polámalo několik stromů a skončilo ve svahu.

U této nehody po deváté hodině zastavila sanitka. Ještě než stihla její posádka vystoupit, narazilo do ní další osobní auto.

Při první nehodě vyletělo auto z dálnice do svahu. Řidič je těžce zraněn.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Při obou nehodách byli středně těžce zraněni řidiči osobních aut. Byli převezeni do nemocnice v pražském Motole další sanitkou, která na místo přijela. Na vyšetření do nemocnice do Slaného odjela i posádka sanitky, ač neměla žádné zjevné zranění.

Sanitka byla nárazem poškozená jen lehce.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Na místě zasahují záchranáři. Provoz na dálnici je omezen, kolony se ale netvoří.

Vůz, který narazil do sanitky.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky