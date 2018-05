Novinky

Takový stupeň znamená zapojení všech hasičů z kraje, případně i z celorepublikové centrály. V okolí požáru začala kolabovat hydrantová síť. Jeden z hasičů skončil kvůli vyčerpání v nemocnici.

"Nejsme si jisti, co tam hoří. Měly by to být nějaké sklady, snad by to měly být sklady molitanu. V místě požáru došlo k výbuchu," informovali hasiči.

Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky je možné, že v areálu explodovaly tlakové lahve. „Počítali jsme s tím,” řekl Kavka České televizi.

Požár haly v přažské Hostivaři.

FOTO: ČTK

Podle informací Novinek v tovární hale hoří polystyren a pneumatiky. Hasiči se přímo k požáru zatím vůbec nedostali. Oheň likvidují pomoci vrtulníku s tzv. bambi vakem a z výškových plošin. Vrtulník ve 14:40 provedl podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky dva shozy vody.

Vrtulník s tzv. bambi vakem.

FOTO: ČTK

Hasiči nejprve uvedli, že halu o rozměrech 20 krát 60 metrů požár zasáhl v plném rozsahu. Před 14:30 se konstrukce haly propadla a plocha požářiště se zvětšila na 60 krát 150 metrů.

Proběhlo hašení z vrtulníku. pic.twitter.com/oVprbKeK4g — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) May 8, 2018

Do akce musí všichni pražští hasiči

Do boje s plameny se zapojil i vrtulník

Na místě byla zřízena dvě čerpací stanoviště, ale množství vody je nedostačující, takže na místo míří další cisterny.

Z místa požáru stoupá černý dým. Vidět je na několik desítek kilometrů daleko.

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Na místě požáru se podle Kavky postupně vystřídají prakticky všechny jednotky z Prahy. Na místo jsou sváženi také dobrovolní a podnikoví hasiči. Zda byl někdo zraněn, zatím není známo.

Zasahuje i šest dobrovolných jednotek a chemická služba z Petřin.

Na místo postupně vyjeli hasiči ze 12 profesionálních stanic, 10 dobrovolných jednotek a chemická služba z Petřin. pic.twitter.com/qT80JZRjBq — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) May 8, 2018

Policie kvůli požáru ulici U továren i okolní ulice zcela uzavřela a nechala vypnout přívod elektřiny do celého objektu. Chemici už měří množství škodlivin v ovzduší.