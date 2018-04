Petr Marek, Právo

„Odvolání jsme zamítli jako nedůvodné. Spolek sice vznikl zápisem do obchodního rejstříku, kdy měl zapsán účel, který nebyl v rozporu se zákonem, tedy spolupráci a na to navazující činnosti se subjekty České republiky a Doněckou oblastí. Po dvou dnech od zápisu ale změnil stanovy, když místo Doněcké oblasti uvedl Doněckou lidovou republiku. Ta ale rozhodně není státem, který by byl kýmkoli na světě uznávaným. V takovém případě jednání spolku zasahuje do suverenity jak České republiky, tak Ukrajiny, kam toto území spadá, a jeho činnost je nezákonná,“ vysvětlila předsedkyně senátu vrchního soudu Alena Ježková a dodala, že spolek, jak už dříve nařídil krajský soud, musí být zlikvidován.

Liskovou rozhodnutí nepřekvapilo. „Se svým právním zástupcem zvážíme dovolání k Nejvyššímu soudu. Jde o politickou kauzu. Ministerstvo zahraničí vyvíjí v tomto případě na soudní systém tlak. Nevidím nic špatného na tom, že je tady nějaká družba mezi dvěma slovanskými národy,“ prohlásila Lisková s tím, že chce ve své činnosti pokračovat dál, nevyloučila ani založení jiného spolku.

Předsedkyně spolku a údajná honorární konzulka Nela Lisková.

FOTO: Petr Marek, Právo

Spolek vznikl předloni v září. Rejstříkový soud v Ostravě ho původně vyzval, aby si změnil název. Inicioval to tehdejší ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který centrum nepovažuje za diplomatické zastoupení, protože Česká republika existenci Doněcké lidové republiky neuznává. Proto na českém území nemůže působit ani honorární konzul tohoto samozvaného státu. Spolek však změnu názvu odmítl. Proto soud zahájil řízení o jeho zrušení.

V Ostravě pomáhá obyvatelům v oblasti hledání práce či bydlení. „Jde o desítky případů. Vše financuji sama,“ konstatovala už dříve bývalá sociální demokratka, která v minulosti byla například jednou ze signatářek podnětu k pozastavení činnosti vládní ČSSD a kandidovala také v komunálních volbách za uskupení LEV 21.

Takzvané lidové republiky v Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny mají vlastní ústavu, kterou jejich samozvané parlamenty vyhlásily po referendu o nezávislosti. Jejich snaha o odtržení od Ukrajiny je jedním z důsledků konfliktu na východě země.