„Cizinci přijeli kolem pátečního poledne, polovina z nich byla opilá. Měli odjíždět v pondělí, ale nečekaně ukončili pobyt v neděli. Mezitím s nimi nebyl žádný problém. Na hotelu nebyli agresivní,“ řekl Novinkám vedoucí recepce hotelu Capital Apartments Miroslav Jirásek.

Podle něj na nich nebylo nijak patrné, že by se dopustili brutálního napadení. „Určitě bych neřekl, že někoho napadli. Nevypadli jako agresivní typy,“ konstatoval Jirásek.

Výzvu policie zaregistroval v neděli na internetu. „Tím, že jsem ty hosty neubytovával a neviděl, tak jsem si ji nespojil. Až v neděli před osmou přišla policie s tím, že by tito hosté měli být u nás ubytováni. Že jim to řekli u nás ve fitness centru, kde si byli zacvičit. Pak jsme pátrali po jméně, které jsme našli, a registrační karty jsme odevzdali policii,“ vylíčil další průběh pátrání recepční.

Důvod odjezdu neřekli



Při odjezdu z hotelu se s personálem příliš nebavili. „Kolegyně říkala, že jen odevzdali klíče, na nic se neptali, důvod neřekli. Vrátili klíče a byli pryč. V době odchodu nebyli opilí,“ shrnul recepční.

Policie pět útočníků v úterý odpoledne obvinila. Dva z trestného činu těžkého ublížení na zdraví a tři z výtržnictví. U posledních dvou mužů bylo vyhodnoceno, že se do konfliktu nezapojili, naopak se snažili ho spíše uklidnit, byli proto propuštěni na svobodu.

Sedm mužů zadržela policie v pondělí vpodvečer po upozornění cestujících a dispečera kamerového systému na letišti. Seděli na zahrádce jedné z restaurací a byli překvapeni. Všichni jsou sportovci, posilují, boxují, jsou fyzicky velmi zdatní, řekl Novinkám kriminalista Miroslav Hyhlík.

Policisté požádali o pomoc při pátrání v neděli odpoledne především personál hotelů či penzionů, který by muže poznal. Kriminalisté tehdy uvedli, že cizinci na číšníka restaurace ve Vladislavově ulici zaútočili poté, co je upozornil, že na zahrádce restaurace nemůžou pít vlastní donesený alkohol. Hádka pak přerostla v surové napadení. Cizinci muže povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi do hlavy a kopat do něj. Muž utrpěl těžké zranění.