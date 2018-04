bad, Novinky

Alexej Ložečnikov (33), Petr Odinokov (31), Vitalij Komarovskij (28) a Stefan Šemet (29) spolu s dalšími dvěma odděleně stíhanými muži podle obžaloby před čtyřmi lety přepadli prodejnu luxusních hodinek Audemars Piguet v pražské Pařížské ulici. Třetí odděleně stíhaný muž má být podle obžaloby organizátorem loupeže.

Ložečnikov s Komarovským podle žalobkyně hlídkovali před butikem, do kterého vešel Šemet se dvěma komplici (odděleně stíhanými). Tam údajně nejprve předstírali zájem o hodinky, ale vzápětí prodavače začali mlátit a kopat. Nakonec ho spoutali a s otřesem mozku ho odtáhli do zadní části obchodu.

Pak z vitrín podle obžaloby ukradli šestery hodinky celkem za 3,7 miliónu korun a z obchodu odešli. To vše během pouhých sedmi minut. Šemet pak měl hodinky odnést do blízké Salvátorské ulice, kde čekal Odinokov v autě, který i s hodinkami bez váhání vyrazil do Berlína. Ložečnikov s Komarovským měli jet za ním a hodinky z Berlína poslat přes Finsko do Ruska.

Jeden se přiznal, druhý vinu odmítl



Žaloba je založena především na výpovědi spolupracujícího obviněného Komarovského. „Chtěl bych se přiznat, že jsem se toho trestného činu zúčastnil. Začalo to v roce 2014, Ložečnikov se na mě obrátil a nabídl mi jet do Prahy, aby tam byl vykraden obchod s hodinkami,“ uvedl v pondělí Komarovskij.

„Řekl, že bude všechno zaplaceno: za hotel, za jídlo, že pojedeme jeho autem. Řekl, že mi zaplatí pět tisíc eur (asi 127 tisíc Kč). Ptal se také, jestli mám známého člověka, který by to přepravil. Dal jsem mu číslo na Petra (Odinokova),“ dodal Komarovskij a dále vypovídal v podstatě stejně, jak se píše v obžalobě. Při vyzvedávání odměny v Rusku ho prý komplicové zmlátili a vyplatili mu pouze dva tisíce eur (asi 51 tisíc Kč).

Ložečnikov jakoukoli vinu či podíl na činu odmítl. „Nesouhlasím s tím, co mi je kladeno za vinu. Co říkal Komarovskij, to nebylo pravděpodobné a všechny jeho výpovědi jsou navzájem v rozporu,“ odmítl Ložečnikov obžalobu. „Jedním slovem – je to všechno lež,“ dodal. Vše prý bylo dílem Komarovského, kterého poznal v Rusku na svatbě sestřenice z třetího kolene.

Šemeta prý nikdy neviděl, zná ho až z materiálu k případu. S Komarovským byl prý domluvený, že od něj odkoupí nějaké hodinky, které měl v plánu dále přeprodat. Že pocházely z trestné činnosti, údajně nevěděl.

Koupil si lustr na náměstí s koněm



Ložečnikov nicméně připustil, že v Praze byl v inkriminované době s Komarovským, ale pouze na výletě, procházel se po městě. „Byl jsem na tom náměstí s koněm a také u těch hodin, jak se na ně všichni dívají. Také v Palladiu jsem byl,“ popisoval Ložečnikov s tím, že si na Václavském náměstí koupil lustr, což jeho advokát doložil účtenkou. Komarovskij při své výpovědi popřel, že by si Ložečnikov nějaký lustr kupoval.

Ložečnikov, Odinokov a Komarovskij si už odpykávají tresty za v podstatě stejně provedenou loupež v jiné prodejně luxusních hodinek Hublot v pražské Široké ulici z roku 2016, kde ukradli 29 hodinky za víc než 13 miliónů korun. Ložečnikova poslal soud na deset a půl roku do vězení, Odinokova na pět a Komarovskij jako spolupracující obviněný vyfasoval tříletý pobyt za mřížemi.

Podle policie by za loupežemi mohla stát zločinecká organizace Vyborg, která se na podobné loupeže specializuje. Je podezřelá ze spáchání stejně provedené loupeže v Budapešti. Té se podle Komarovského ale účastnili především Dagestánci.