ok, Novinky

Hlídka projížděla ulicí Templová, když si všimla podivné scény na krajnici silnice. „Z kanálu trčely nohy mladého muže, kterého se z něj pokoušel vytáhnout jiný mladý muž. Byl však tak opilý, že nebyl schopen ani pořádně sám stát, natož kamarádovi z kanálu pomoci ven,“ popsal mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Jak se hlídka vzápětí dozvěděla, mladíkům do kanálu spadl mobil a klíče od bytu, které se rozhodli zachránit. Jeden z nich do něj vlezl, ale už se nedokázal dostat zpět.

Zachráněný mladík děkoval strážníkům se slovy: „Doufám, že to nebude někde na sociálních sítích? Anebo víte co, pošlete to tam, ať se lidi pobaví.“

Mobil s klíči se nakonec podařilo vytáhnout.