Čtyři roky vězení pro lékaře za rdoušení manželky zrušil vrchní soud, dal mu podmínku

Za napadení manželky hrozilo lékaři Petru K. (67) původně až 18 let za mřížemi, pak to vypadalo na čtyři roky, které mu letos v únoru vyměřil Krajský soud v Plzni, a nakonec nebude muset do vězení vůbec. Vrchní soud v Praze v úterý v odvolacím řízení trest zrušil a Petru K. uložil dvouletou podmínku a také povinnost podstoupit protialkoholní léčbu v ústavu.