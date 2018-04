Zastřelil řidiče dodávky, která měla v Chomutově najíždět do lidí, dostal 12,5 roku

Na 12,5 roku má jít podle Krajského soudu v Ústí nad Labem do vězení 37letý Petr Benda, který loni v Chomutově zastřelil řidiče dodávky. Podle soudu jednal Benda s rozmyslem, když do dveří dodávky vyprázdnil celý zásobník. Benda se hájil tím, že řidič jezdil u paneláků, boural do aut a najížděl do lidí a on chtěl chránit zdraví a život svůj i ostatních. Proti rozsudku se na místě odvolal, ten tak zatím není pravomocný.