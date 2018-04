ok, jap, Novinky

Událost se odehrála ve čtvrtek kolem šesté hodiny odpoledne u čerpací stanice ve Velkém Oseku.

„Byli jsme požádáni záchrannou službou o pomoc při zkrácení grilovací jehly, kterou si do krku zapíchla nezletilá osoba. Hasičům z Ovčár se následně povedlo jehlu zkrátit a osobu pomohli naložit do vrtulníku,“ řekl Novinkám mluvčí hasičů Petr Svoboda. Podle informací Novinek jde o dítě mladší tří let.

Na místo záchranáři vyslali posádku i s lékařem. „Dítěti jsme podali nezbytné léky a po zajištění bylo transportováno letecky do nemocnice v pražském Motole,“ uvedla mluvčí záchranářů Petra Effenbergerová.

„Policie u případu pouze asistovala a zajišťovala prostor pro přistání vrtulníku. Dále se jím nijak nezabýváme,“ doplnila mluvčí policie Martina Fejfarová.