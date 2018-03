Agresivní muž v centru Prahy demoloval výlohu holičství

Policisté ve středu zadrželi v centru Prahy útočníka, který kopal do výlohy pánského holičství a házel do ní dlažební kostky. Útoku předcházel spor mladého muže se ženou o psa. Zraněn byl sám agresor, kterého odvezla sanitka do nemocnice.