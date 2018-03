bad, Novinky

„Jde o to, jestli vám jde o spravedlnost, nebo jen o to někoho odsoudit. Mám dojem, že jste rozhodnuti,“ prohlásil na závěr své řeči Rath. „Setkáváme se bezmála šest let. Šest let se točíme stále kolem jednoho. Kolem toho, že ta kauza je postavená z devadesáti devíti procent na odposleších,“ dodal s tím, že odposlechy jsou zatíženy řadou problémů s technickou kvalitou záznamu nebo údajnou manipulací s nimi.

„Jsem přesvědčen z toho, co já vím, že já o žádné peníze nikoho nepožádal. A pokud jsem je po někom chtěl, tak pro sociální demokracii. Ne pro mě jako pro osobu, ale čistě pro sociální demokracii,“ trval na své nevině Rath.

Soud si na vynesení rozsudku ponechal relativně dlouhou dobu. Soudce Robert Pacovský ji zdůvodnil tím, že obžalovaní podali žádost, aby případ dostal na stůl jiný soud. O žádosti rozhoduje Nejvyšší soud, a dokud jeho rozhodnutí nepadne, nemůže Pacovský rozsudek vynést.

„Nespravedlivý proces”



Poté, co Rath v pondělí kritizoval způsob soudem provedeného dokazování a zmiňoval možné politické zájmy na svém odsouzení, věnoval se bývalý hejtman v úterý nejprve jednotlivým skutkům, ze kterých je obžalován. Konkrétně jde o čtyři údajně zmanipulované veřejné zakázky, jako například rekonstrukci zámku Buštěhrad, za které měl podle obžaloby Rath ve spolupráci s manžely Kateřinou a Petrem Kottovými inkasovat milióny na úplatcích.

„(Kateřina) Pancová (nyní Kottová - pozn. red.) a Kott neměli na výběrové řízení kolem buštěhradského zámku vůbec žádný vliv,“ uvedl Rath.

Proces podle něj nelze nazvat spravedlivým. „Státní zastupitelství od počátku jednoznačně porušovalo ústavní princip presumpce neviny,“ myslí si Rath a dokládal to různými novinovými články z dob kolem svého zatčení v roce 2012. Po zbytek jednacího dne upozorňoval soud na rozpory v rozsudku, kterým jej krajský soud poslal před třemi lety na osm a půl roku do vězení.

Tento verdikt následně zrušil odvolací soud, a to kvůli nezákonně pořízeným odposlechům. Oprávněnost jejich použití ale nakonec loni potvrdil Nejvyšší soud, a případ se tak vrátil k novému projednání. V něm žalobce Petr Jirát navrhuje Rathovi a Kottovým devítileté tresty a propadnutí majetku. Zbylým osmi obžalovaným pak tresty od podmínek až po několikaleté pobyty za mřížemi. Kromě spolupracující obviněné podnikatelky Ivany Salačové ostatní obžalovaní odmítají vinu.