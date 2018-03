Miloslav Hradil, Právo

Vrchní soud tak potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě z loňského června, proti němuž se žena odvolala. Domáhala se vrácení případu. Tvrdila, že nebylo prokázáno, jak došlo k úmrtí dítěte.

„Odvolání obžalované jsme jako nedůvodné zamítli. Podle nás soud prvního stupně zjistil náležitě skutkový stav a tento správně právně kvalifikoval,“ řekl Právu mluvčí VS Stanislav Cik.

Odvolací soud se podle něj zabýval mimo jiné tím, zda by bylo možné změnit právní kvalifikaci na trestný čin usmrcení novorozence matkou, za což by ženě hrozilo maximálně osmileté vězení „Nebylo shledáno takové rozrušení obžalované (v době činu), aby to umožňovalo takové překvalifikování,“ uvedl k tomu mluvčí.

Narodila se živá



VS se podle něj zaobíral i otázkou, zda se dítě narodilo živé. „Ze znaleckých posudků z odvětví soudního lékařství a toxikologie vyplynulo, že je pravděpodobnost hraničící s jistotou, že se dítě narodilo živé,“ zdůraznil Cik.

Podle jednoho ze znaleckých posudků se holčička narodila živá a vážila dvě kila. Zemřela na podchlazení a vykrvácení z pupečníku. Kvůli rozkladu tělíčka, ale znalci nedokázali přesně určit příčinu smrti.

Tragédie se odehrála 11. října 2015 v nočních hodinách v jednom z rodinných domů ve Frýdlantu nad Ostravicí. Žena, tehdy 19letá studentka hotelové školy, své těhotenství tajila před svým okolím a otázky na to, proč jí roste bříško, odbývala odkazem na problémy se štítnou žlázou. Dítě porodila v ústraní koupelny do vody.

Prozradil ji kolega



Poté, co tělíčko uložila do skříně, uklidila v koupelně krev a šla spát. Počítala prý s tím, že dítě pak někde pohřbí. To bylo ve skříni deset dnů, než ho našli policisté při domovní prohlídce. Jeden z kolegů v restauraci, kde dělala praxi, si totiž všiml, že jí břicho záhadně zmizelo. Vysvětlení, že cvičí a má speciální výživové doplňky, nepovažoval za důvěryhodné a obrátil se na policistu, svého známého.

Denisa G. podle soudu způsobila svému čerstvě narozenému dítěti smrt.

To, že své těhotenství tajila, vysvětlovala žena tím, že by jí dítě bylo překážkou jak ve studiu, tak i v dalším vztahu s přítelem a v pohodlném životě vůbec. „Chtěla jsem dodělat školu a také jsem měla obavy z reakce přítele. Nemusel by mi věřit, že to mám zrovna s ním,“ řekla kriminalistům.

„Mladé ženě hrozil trest vězení na 15 až dvacet let, nebo i výjimečný trest. „Podle nás je trest uložený soudem prvním stupně přiměřený zejména s ohledem k polehčujícím okolnostem,“ dodal Cik. Soud vzal podle něj v úvahu mj. to, že obžalovaná dosud nebyla trestaná, k její osobnosti nebyly zjištěny žádné negativní skutečnosti, žila dosud řádným životem a trestného činu se dopustila ve věku blízkém věku mladistvé.