Novinky, ČTK

Bývalý generální ředitel Čepra Kadlec, který dříve vedl Národní bezpečnostní úřad a působil také v Bezpečnostní informační službě, i někdejší obchodní ředitel Houška čelí obžalobě už téměř osm let. Státní zastupitelství jim vytýká údajně nevýhodné transakce z roku 2005.

„Pánové obžalovaní vyváděli svým působením ve společnosti Čepro finanční prostředky ve prospěch společnosti Czech Energospace. Při obchodování s pohonnými hmotami se vzdávali marží a zisků, které mohla Čepro od Czech Energospace inkasovat,“ popsal v březnu v závěrečné řeči státní zástupce Tomáš Minx u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Neznámá firma

Žalobce upozornil, že Czech Energospace byla v té době na trhu absolutně neznámá společnost, že neměla žádnou historii ani majetek a že s ní Čepro uzavřelo smlouvu krátce poté, co firma získala oprávnění k obchodu s pohonnými hmotami.

„Co vedlo obžalované k tomu, že společnosti Czech Energospace poskytli zálohu, a co od této společnosti očekávali, když už na samém počátku selhala a pohonné hmoty nedodala?“ ptal se Minx. Jediným vysvětlením je podle něj to, že se danou firmu snažili jakýmkoliv způsobem zvýhodnit a udělat vše pro to, aby „si sáhla na zisk”.

Kadlec s Houškou chtěli podle Minxe těchto několik obchodů zamaskovat a podřadit pod obměnu státních hmotných rezerv, což se jim nepodařilo. Jejich motivací prý zřejmě bylo „nějaké jiné finanční propojení, které nebylo zmapováno”.