Petr Kozelka, Právo

U Městského soudu v Brně vyplouvaly na povrch podivné okolnosti celého případu. Klíčové svědectví proti svému otci měly podat děti s tím, že se jejich táta převlékal do latexového obleku kočky, v němž pak měl potomky zneužívat.

Výslech, u kterého takto své zážitky popisovala tehdy pětiletá dívka, ovšem z velké části nevedla vyšetřovatelka, ale psycholožka krizového centra. U ní přitom byla se svou matkou před výslechem na více než dvaceti konzultacích.

Matka si postupně rozpomínala, co jí manžel dělal. Začínalo to spory o peníze na jogurt, pak přišlo její týrání, znásilnění a nakonec znásilňování dětí. vyšetřovatelka

Při samotném výslechu pak psycholožka pokládala desítky otázek, ačkoli k tomu neměla žádný mandát. Vyšetřovatelka brněnské krajské kriminálky, která měla později případ na starosti, upozornila, že psycholožka nutila dívku ve výpovědi pokračovat, i když dítě už nechtělo.

„Když jsme pak holčičku vyslýchali u nás, rozplakala se a řekla, že si kostým vymyslela, protože se jí na to stále ptali v krizovém centru. Plakala a měla strach, co až se to dozví její matka,“ vypověděla vyšetřovatelka.

Svou roli při vyšetřování otce sehrály i znalkyně, které potvrzovaly věrohodnost původních obvinění matky. Když se situace otočila, dostaly se i ony do hledáčku policie.

„Nikdy jsem takovou situaci v praxi nezažila, musela jsem na výslech, ale nezjistilo se, že bych jako znalkyně pochybila,“ hájila se jedna z nich. Ta si přitom dříve sypala popel na hlavu s tím, že zřejmě naletěla matce, neboť diagnózu stanovovala na základě toho, co jí matka napovídala.

Žádné zneužívání se nekonalo

„Případ byl výjimečný počtem útoků na moji osobu a dramatizací podání. Matka si postupně rozpomínala, co jí manžel dělal. Začínalo to spory o peníze na jogurt, pak přišlo její týrání, znásilnění a nakonec znásilňování dětí. Předchozí vyšetřovatelka ji nechala nahlížet do spisu, odkud si brala věci do opatrovnického řízení, to já jsem neumožnila a od té doby na mě byly samé stížnosti,“ popsala vyšetřovatelka.

Stížnosti nakonec vedly k tomu, že případ putoval z Brna do rukou olomouckých kriminalistů. Ti došli ke stejnému závěru, tedy že se žádné zneužívání nekonalo.

Matce za křivé obvinění hrozí až osm let vězení. „Své děti dlouhodobě podporovala v jejich fantaziích a vymýšlení si praktik otce. Podrobovala je psychologickým sezením, kde byly neustále dotazovány na otcovy praktiky. Po více než ročním jednání a negativním ovlivňování proti otci byl styk možný jen v podobě asistovaného setkávání, děti se k otci chovaly odtažitě,“ řekla státní zástupkyně.

Ani kompletní očištění otci nepomohlo v kontaktu s jeho dětmi. Nejprve je několik měsíců vůbec neviděl, poté se s nimi mohl scházet jen pod dozorem v krizovém centru. Nyní by si je už mohl brávat i sám, ale matka mu je přes pravomocný rozsudek odmítá předávat. „Naposledy jsem je tak viděl na začátku prosince,“ řekl Právu muž.