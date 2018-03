ČTK

Bývalý generální ředitel Čepra Kadlec, který dříve vedl Národní bezpečnostní úřad a působil také v Bezpečnostní informační službě, i někdejší obchodní ředitel Houška čelí obžalobě už téměř osm let. Státní zastupitelství jim vytýká údajně nevýhodné transakce z roku 2005.

„Pánové obžalovaní vyváděli svým působením ve společnosti Čepro finanční prostředky ve prospěch společnosti Czech Energospace. Při obchodování s pohonnými hmotami se vzdávali marží a zisků, které mohla Čepro od Czech Energospace inkasovat,“ popsal v pondělí v závěrečné řeči státní zástupce Tomáš Minx u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Neznámá firma



Žalobce upozornil, že Czech Energospace byla v té době na trhu absolutně neznámá, že neměla žádnou historii ani majetek a že s ní Čepro uzavřelo smlouvu krátce poté, co firma získala oprávnění k obchodu s pohonnými hmotami.

„Co vedlo obžalované k tomu, že společnosti Czech Energospace poskytli zálohu, a co od této společnosti očekávali, když už na samém počátku selhala a pohonné hmoty nedodala?“ ptal se Minx. Jediným vysvětlením je podle něj to, že se danou firmu snažili jakýmkoliv způsobem zvýhodnit a udělat vše pro to, aby „si sáhla na zisk”.

Kadlec s Houškou chtěli podle Minxe těchto několik obchodů zamaskovat a podřadit pod obměnu státních hmotných rezerv, což se jim nepodařilo. Jejich motivací prý zřejmě bylo „nějaké jiné finanční propojení, které nebylo zmapováno”.

Dvakrát zproštěni



Upozornil také na to, že Kadlec čelí dalšímu trestnímu řízení pro daňový únik v souvislosti s penězi, které přišly na jeho švýcarský účet. „Každý ať si učiní obrázek, proč si pan Kadlec v té době zakládá účet a proč zrovna ve Švýcarsku,“ podotkl.

Dvojici v minulosti opakovaně osvobodila soudkyně Helena Králová, které nakonec nadřízený senát případ odebral a přidělil jej její kolegyni Ivaně Tiché. Králová také kvůli promlčení zastavila stíhání Kadlece s Houškem za obdobné činy z let 2003 a 2004.

Státní zástupce připomněl, že závěrečnou řeč v kauze přednáší „potřetí nebo počtvrté”. Při minulém hlavním líčení dvojici navrhl totožnou výši trestů. Kadlec s Houškou se od počátku hájí tím, že zmíněnými obchody ve státním podniku pouze plnili strategický úkol, který vyplynul ze vstupu Česka do EU – tedy obměnu paliv.