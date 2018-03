bad, Novinky

Mladý ruský automechanik a údajný hacker si podal žádost o azyl na konci loňského roku, ministerstvo vnitra ji ale jako zjevně nedůvodnou zamítlo. Rus se podle ministerstva jen snaží vyhnout vydání do USA či Ruska k trestnímu stíhání.

„Soud dospěl k závěru, že žaloba nebyla podána důvodně, a proto ji zamítl,“ potvrdila rozhodnutí vnitra soudkyně Dana Černá s tím, že Nikulin podal žádost o azyl s cílem oddálit případné vydání do USA k trestnímu stíhání. „Jedinou pohnutkou k podání žádosti byla snaha nebýt vydán. Jiný cíl jednání žalobce dle názoru soudu vysledovat nelze,“ dodala.

Advokát: V USA bude vystaven násilí



Nikulinův advokát Martin Sadílek argumentoval tím, že žádal o humanitární azyl. Je totiž přesvědčen, že v USA, kde mu údajně hrozí až 54 let vězení, nebude jeho proces veden spravedlivě a budou proti němu použity násilné prostředky, aby se přiznal. „Humanitární azyl je ochrana lidské bytosti a práva a svobody s ním spojené,“ uvedl Sadílek.

Podle soudu Nikulin mohl žádost podat také dříve než po čtrnácti měsících v pražské vazbě, kdy se dozvěděl, že vydání do USA i Ruska je přípustné. Sadílek totiž řekl, že se o hrozících 54 letech v USA Nikulin dozvěděl až loni v listopadu před Vrchním soudem, a doufal, že český soud nepovolí jeho vydání do USA.

Černá také podotkla, že azylové důvody se vztahují k zemi původu žadatele. „Žalobce ve své žádosti neuvedl, že v Rusku bude vystaven pronásledování ani že mu hrozí újma na zdraví,“ konstatovala soudkyně. Sám Nikulin, který během jednání v podstatě nehovořil, se omezil pouze na vyjádření: „Potvrzuji skutečnost, že jsem vycestoval z Ruska. Zřejmě jsem přijel do České republiky vypít pivo. Potvrzuji slova mého advokáta. K dnešnímu dni nemám, co bych dodal.“

„Pomalá smrt” se nekoná, je zdravý



Soudkyně na začátku jednání četla Nikulinovu žádost o azyl, kde Rus mimo jiné píše, že vyjma ledvinových kamenů netrpí žádnými zdravotními potížemi. Ruský list Izvestija počátkem roku přitom přišel s článkem „Pomalá smrt“, kde píše, že Nikulinovo zdraví se vážně zhoršilo a situace bude kritická. Vězeňská služba to ale odmítla s tím, že od nástupu výkonu vazby se Nikulinův zdravotní stav nezhoršil.

Stejně jako jednání o přípustnosti vydání Rusa i toto probíhalo za přísnějších bezpečnostních podmínek za mřížemi pražské pankrácké věznice. Všichni účastníci museli projít podrobnou kontrolou a odevzdat telefony a laptopy, stejně tak nebyly povolené fotoaparáty nebo kamery. Oproti minulému jednání ale nebyla přítomna Nikulinova rodina ani zástupci ruské ambasády.

Nikulina zadrželi předloni v říjnu v jednom z pražských hotelů čeští policisté ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Američané Rusa viní z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

Byla za nim FBI



Podle Nikulina jej agenti FBI dvakrát navštívili ve vazbě a měli mu výměnou za přiznání k nabourání sítě Demokratické strany před americkými prezidentskými volbami nabídnout, že ho zprostí obžaloby z útoků na internetové služby LinkedIn, Dropbox a FormSpring, zajistí mu určitý peněžní obnos, americké občanství a ubytování. Nikulin prý tento údajný návrh odmítl. Stejně jako samotnou americkou obžalobu.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Dopadení hackera v Praze

Rusové zase Nikulina podezřívají z internetových krádeží. Zatykač za čin z roku 2009 na něj ruský soud vydal loni v listopadu kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 88 tisíc korun). Nikulin sice tvrdí, že je i v tomto případě nevinen, s vydáním ruským úřadům ale souhlasil kvůli „čestnému, nepolitickému vyšetřování a soudu”.

Loni v listopadu pražský vrchní soud potvrdil přípustnost Nikulinova vydání do USA i do Ruska. Kam, to rozhodne ministr spravedlnosti. Nikulin si ale proti vydání do USA podal ústavní stížnost, o které teprve bude rozhodovat Ústavní soud. Nikulinova extradice se tak oddálí.