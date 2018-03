bad, Novinky, ČTK

Jde o manažera České pošty Jiřího Koubu a Ervína Kolárovského, který měl vliv na několik stavebních firem. Ti měli podle žalobce Zdeňka Matuly spolu s dalšími poštovními zaměstnanci (včetně zástupce generálního ředitele Richarda Soldána) zajišťovat v letech 2012-14 vítězství ve veřejných zakázkách předem vybraným firmám.

Kolárovský s Koubou na podzim vinu odmítli, později však otočili a když byla jejich část obžaloby vyloučena k samostatnému projednání, tak se k činu doznali. Kouba dostal 163 dní dlouhý trest, Kolárovský pak o čtyřicet dní delší. Jde o stejnou dobu, jakou strávili ve vazbě, takže muži za mříže nepůjdou. Oba musí také zaplatit 150 tisíc korun.

Další obžalovanou manažerku pošty Renatu Jakubcovou zprostil soud obžaloby s tím, že jen plnila příkazy nadřízených. V případě jednatele jedné z firem a spolupracujícího obviněného Martina Sirotka soud od potrestání upustil.

Ředitel Agrotecu: Odborné vzdělání, ne úplatek



V další části obžaloby viní Matula společnost Agrotec, ředitele její divize nákladních aut Pavla Richtera a bývalého ředitele sekce řízení dopravy České pošty Patrika Zeithamla. Ten měl v roce 2012 využít smlouvu, podle které Agrotec od roku 2004 dodával servisní díly a příslušenství pro odštěpný závod České pošty, státní podnik Severní Morava, a bez povinného vypsání tendru ji prodloužit.

Agrotec tak měl během dvou let dodat v rozporu se zákonem pneumatiky za více než 34 miliónů korun, přičemž poště měla vzniknout škoda přes 2,5 miliónu. Za dalších 17 miliónů rovněž bez vypsání veřejné zakázky dodával Agrotec poště náhradní díly.

Za získání zakázky měl Richter například pozvat Zeithamla do Španělska na zápas tamní fotbalové ligy. Richter v pondělí přednesl své vyjádření, ve kterém odmítl tvrzení obžaloby ale i to, že by chtěl Zeithamla uplatit fotbalem.

„Náklady na cestu a na vstupenku jsme neřešili. Nevnímal jsem to jako úplatek. Vnímal jsem to jako odborné vzdělání odběratele, který byl pro nás významný,“ uvedl Richter s tím, že mělo jít primárně o návštěvu výrobce aut Iveco, které pošta od Agrotecu odebírala.

Soud bude pokračovat v polovině dubna, kdy by měly zaznít závěrečné řeči.