Sotva někomu z místních vběhl na pozemek, proklouzl záhy jinou cestou ven, případně přeskakoval i vysoké ploty a kapoty zaparkovaných automobilů. Svědci ho tedy nedokázali zdržet ani sledovat.

Černý kozel kamerunský působí robustnějším dojmem než koza domácí, a tak ho někteří lidé považovali dokonce za berana. Pohyboval se také kolem železniční trati a přebíhal i frekventované silnice, kterých je v okolí hned několik.

„Strážníci měli obavy, že by mohl způsobit dopravní nehodu nebo si přivodit zranění. V posledních dnech se proto několikrát do oblasti vypravili a monitorovali jeho pohyb. Podařilo se jim vypozorovat, že si kozel vypěstoval specifický rituál. Poté, co absolvoval obvyklý okruh městskou částí, zastavil se u jednoho konkrétního rodinného domu, kde se dlouze prohlížel v zrcadlové fólii umístěné v prosklených dveřích,“ uvedl k neobvyklému případu mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Střelili ho



Tam už na něj ve čtvrtek dopoledne čekala hlídka, která ihned informovala odchytovou službu. Strážník měl do narkotizační pušky přichystanou střelu, kterou veterináři namíchali přesně pro kozla tak, aby ho spolehlivě uspala a nijak mu neublížila.

Po zásahu kozel ještě několik set metrů prchal, za chvíli ale usnul v klestí nedaleko železničního náspu. Hlídka odchytové služby ho převezla ke specialistovi, který mu připravil prostorný, ale především dobře zabezpečený výběh. Majitel zvířete zatím není znám.