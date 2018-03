Zprávu o pohřešovaném 79letém muži dostala horská služba krátce před osmou hodinou večer od policie s upřesněním místa, kde muž zaparkoval své auto.

„Terén, ve kterém se muž ztratil, je tvořen rozsáhlými a velmi těžko přístupnými rašeliništi. Zároveň jde o lokalitu, ve které takřka není signál pro mobilní telefon,“ uvedl zasahující záchranář Ondřej Vank.

Hlídky horské služby ihned vytvořily pátrací týmy. V terénu měly k dispozici skialpinistické vybavení, dvě terénní čtyřkolky a také těžké terénní vozidlo. Do hledání se zapojili také hasiči a policisté.

Nalezen o půlnoci



Podle prvních indicií se muž ztratil při sledování stop vlků, kteří se v poslední době v pohraničních lesích pohybují. „Měl snad být někde na okraji hustého lesa na posedu. Začali jsme tedy prohledávat všechny posedy v lokalitě, ale bezvýsledně,“ popisoval Vank.

Zhruba v půl jedenácté dostali záchranáři bližší informaci, podle které se měl pohřešovaný senior nacházet na zpevněné cestě u informační cedule o přírodní památce.

Hlídky si systematicky rozdělily všechny cesty, které protínají hranice přírodních památek, převážně rašelinišť. Záchranáři během pátrání v lokalitě ujeli 280 kilometrů a postupně prohledali většinu zpevněných cest.

„Senior byl nakonec nalezen čtvrt hodiny před půlnocí hlídkou horské služby z Měděnce. Byl dezorientovaný, ale v dobrém fyzickém stavu. Záchranáři ho o 15 minut později předali rodině,“ přiblížil Vank šťastný konec pátrací akce.

Pomohla technika



Ke koordinaci hlídek v nepřehledném a bažinatém terénu pomohl systém GINA, který mimo jiné zakresluje do mapových podkladů GPS polohu záchranářů a propátrané lokality.

„Tak jsme spolu s policisty a hasiči mohli koordinovat pohyb všech hlídek,“ řekl k pátracímu systému náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Güttner.

Dodal, že turisté by se neměli vydávat do terénu, který neznají, a neměli by opouštět značené stezky.