K potyčce došlo v říjnu 2016 v nočních hodinách u místní restaurace. Podle státní zástupkyně na trojici mužů vracejících se domů Faltýnek bez důvodu zaútočil asi 1,8 metru dlouhou dřevěnou tyčí. I přes zjevnou početní převahu skončili tři kamarádi zbití, jeden z nich musel jet s otřesem mozku do nemocnice.

Faltýnek před soudem odmítl vypovídat kvůli tomu, že je ve špatném psychickém stavu souvisejícím s jeho působením v armádě. Prohlásil pouze to, že si na nic nepamatuje. V přípravném řízení prohlásil, že ho někdo napadl, on utrpěl otřes mozku a následně si trojici spletl s útočníky.

Volal na policii



Verzi s napadením ohlásil Faltýnek hned po útoku, když sám volal na policii. „Rád bych nahlásil vlastní trestný čin, rvačku, asi tam bylo nějaké zranění. Nevím přesně, kde se to stalo, měl jsem nějaký otřes mozku. Nejdřív mě napadla nějaká parta výrostků, byl jsem poté asi v bezvědomí, pak jsem napadl já tři nebo čtyři muže, ale to asi nebyli ti, kteří zaútočili na mě. Raději to hlásím, mám obavu, jestli jsem někomu neublížil,“ ohlásil Faltýnek.

Soud se bude muset vypořádat kromě samotného činu i s vojákovým zdravotním stavem. Znalci totiž u soudu řekli, že u muže nenašli žádnou závažnou poruchu či odchylku od normy. Podle ošetřujících lékařů se ale jeho stav zhoršil, dokonce mu diagnostikovali posttraumatickou stresovou poruchu, následně korigovanou na změnu osobnosti po katastrofické události.

Senát v čele s Andreou Svobodovou nakonec jednání odročil za účelem dalšího dokazování.