Projektant Škorpil se celé pondělní dopoledne hájil tím, že vyrobené nosníky neodpovídaly tomu, co on nakreslil do projektu. „Když jsme v neděli na místo neštěstí přijeli, bylo při pohledu na trosky hned jasné, co bylo příčinou,“ svěřil se soudu Škorpil. Podle něj spodní část příhradového vazníku byla vyrobena v rozporu s projektovou dokumentací. „Spodní pásnice byla dělená, tak jsem to nikdy neprojektoval,“ dušoval se Škorpil.

Laicky vysvětleno: Stropní vazníky měly tvar širokého trojúhelníku, spodní pásnice byla jejich přeponou. Obžalovaný vyslovil podezření, že výrobce třinácti dvacetimetrových vazníků se z ekonomických důvodů odchýlil od projektu.

Škorpil (vpravo) se svým obhájcem před soudem.

FOTO: Zdeněk Seiner, Právo

Pásnici vyrobil přepůlenou a dodatečně neodborně smontovanou, aby ušetřil náklady na nadrozměrný náklad na zahraničních a českých silnicích. „Byl tady šílený tlak na co nejnižší výrobní náklady,“ ukázal projektant prstem na výrobce vazníků.

Chyby měl prý poznat kolega



Druhý obžalovaný Jiří Kohl odmítl spolupracovat s vyšetřovateli už v předběžném líčení a k soudu se odmítl dostavit. Škorpil jej označil za kontrolora, který by měl poznat případnou chybu v jeho výpočtech. „Lidově řečeno měl kulatější razítko než já, pracoval jako kontrolstatik,“ popsal jeho pozici Škorpil.

Některé části výpovědi obžalovaného a prvního svědka projektanta Tomáše Fryše soudu naznačily, že zřejmě pro rozpory v posudcích a hodnoceních neskončí jednání soudu v úterý rozsudkem. „Nemůžu vyloučit, že jednání odročím,“ řekl Právu předseda trestního senátu orlickoústeckého soudu. Richard Ander.