Cizinecká policie zastavila dodávku Mercedes-Benz Vito Tourer na 192. kilometru dálnice ve směru na Prahu na benzinové čerpací stanici.

„Řídil ho státní příslušník Iráku s povoleným pobytem v Německu. Ve vozidle cestovalo 11 státních příslušníků Iráku bez cestovních dokladů a víz, jež by je opravňovaly ke vstupu a pobytu na území České republiky,” uvedla Drahokoupilová.

Podle ní to byly dvě rodiny s šesti dětmi, které se balkánskou cestou dostaly do Maďarska a tam požádaly o mezinárodní ochranu. „Nečekaly však na dokončení řízení o mezinárodní ochraně a pokračovaly za pomoci převaděče přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo,” dodala Drahokoupilová.

S cizinci podle ní policie vedla správní řízení o povinnosti opustit území. Poté rodiny skončily v přijímacím středisku pro cizince v Zastávce u Brna. Řidič je podezřelý z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což mu hrozí až dva roky vězení.