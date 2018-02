Žena dítě porodila předloni 11. března v garsonce u svého bratra, kde v tu dobu žila. Bylo to necelé tři měsíce potom, co se po čtyřleté známosti rozešla s přítelem. Dítě bylo podle znalců schopné dalšího života. Podle soudu ho po porodu neošetřila a zabalila nejprve do ručníku a pak do igelitové tašky, kterou zavázala na uzel. Mrtvé dítě o zhruba měsíc později, loni 12. dubna, našel traktorista na poli.

Mrtvé dítě mělo zlomenou spánkovou a temenní kost a pohmožděninu mozku, což mělo podle znalců vést zřejmě k jeho smrti. Vzhledem k časovému odstupu od smrti a nálezu těla není podle soudu jednoznačná příčina smrti úplně jistá. Lze ale mít za prokázané, že žena uložila dítě do igelitové tašky a tu zavázala na uzel.

Chtěla ho dát do babyboxu



Obžalovaná u ústeckého krajského soudu uvedla, že těhotenství neřešila kvůli krizi ve vztahu a plánovala, že dítě uloží do babyboxu. Později u vrchního soudu uváděla, že usmrcení dítěte nebylo úmyslné ani plánované.

„Lituju toho, co se stalo, nejsem schopná vám vysvětlit, v jakém rozrušení jsem se nacházela," řekla matka u vrchního soudu.

Nejvyšší soud zatím nezveřejnil plné odůvodnění svého rozhodnutí. Ženě ještě zbyla možnost podat poslední mimořádný opravný prostředek, tedy ústavní stížnost.