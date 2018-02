Ke střetu došlo zhruba v 18 hodin. Příčinou byla zřejmě nezvládnutá jízda na zledovatělé silnici.

„Třicetiletý řidič vjížděl z obytné zóny do křižovatky. Při odbočování vpravo nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze komunikace, na zledovatělém povrchu silnice přejel do protisměru ulice Chrpová a čelně narazil do druhého osobního vozidla jedoucího ve směru od Hřbitovní ulice,“ popsala karambol policejní mluvčí Zlatuše Viačková.

Mladá spolujezdkyně z Hyundai skončila se zraněním v nemocnici. „Utrpěla středně těžké poranění hlavy, po nehodě byla při vědomí a komunikovala, odvezena byla na chirurgii havířovské nemocnice,“ sdělil Právu mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

Řidič hyundai před jízdou pil, navíc neměl řidičák



Zatímco u řidiče peugeotu byla zkouška na alkohol negativní, u šoféra vozu Hyundai Getz přesáhla hodnota alkoholu dvě promile.

„Řidič byl zadržen a převezen na protialkoholní záchytnou stanici. Policisté navíc zjistili, že muž není držitelem řidičského oprávnění pro žádnou skupinu,“ uvedla policejní mluvčí a dodala, že ve vyšetřování případu budou pokračovat policisté dopravního inspektorátu.