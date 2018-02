Jeden po úderech pěstí do hlavy a zkopání utrpěl mimo jiné zlomeninu týlní kosti, spodiny očnice, zhmoždění mozku a měl i tři zlomená žebra. Zranění druhého muže byla ještě vážnější.

„Napadl poškozeného tak, že ho srazil na zem, a nato jej, již ležícího na chodníku, zvedl za ramena do výšky svých kolen a prudce s ním udeřil o chodník. Poté jej dvakrát silně kopl do hrudníku,“ zaznělo v obžalobě z úst státního zástupce Milana Vacka. I přes převoz do nemocnice a snahu lékařů se napadeného nepodařilo zachránit a on svým zraněním následující den podlehl.

Na večer, kdy se dostal do potyčky se skupinkou bezdomovců, si Řehořek, který pracoval v dělnické profesi v jedné z jilemnických fabrik, údajně příliš nepamatuje. Má jen záblesky vzpomínek. Jde prý o následky prodělané boreliózy před dvěma lety. S výpadky paměti se ale nikdy neléčil a ani se o nich nezmínil psychiatrovi, který jej vyšetřoval v průběhu trestního řízení.

Z místa utekli



V den útoku popíjel obžalovaný alkohol se svým spolužákem ze základní školy, došlo i na cigaretu marihuany. „Šli jsme do parku, kde už byli dva bezdomovci, později se k nim připojil třetí. My se bavili mezi sebou, ale oni měli narážky. Jeden do mne strčil a já se začal bránit,“ zopakoval obžalovaný. Jeden z napadených bezdomovců prý po něm chtěl peníze.

Pak šel obžalovaný i se svým známým zřejmě domů, a když se rozhodli zajít si do nonstopu pro další alkohol, bohužel opět potkali jednoho muže ze skupinky, s níž měli konflikt v parku.

„Na rohu stál bezdomovec, který nás poznal a začal nás opět urážet a napadat. Jak, to si bohužel nepamatuju, mám jen záblesky. Já jsem se jen bránil, hodil jsem ho na zem. Že bych ho kopl, to si nepamatuju,“ pokračoval ve výpovědi obžalovaný. Jeho běsnění ukončil zřejmě až projíždějící muž, který rvačku viděl.

„Skončilo to tak, že přijelo auto. Nějaký pán na nás křičel: Co to tam děláte? A my utekli. Běželi jsme do města a domů,“ dodal obžalovaný. O osud zraněných se nezajímal, o smrti jednoho z bezdomovců se dozvěděl až druhý den od kamarádky. Od té doby až do svého zadržení prý pouze pil alkohol.

Hlavní líčení by mělo pokračovat až do pátku.