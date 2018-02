Osobní vlak Českých drah, tvořený dvěma jednotkami RegioPanter, přijel 2. srpna krátce před pátou hodinou ranní z Chomutova do zastávky Kadaň-Prunéřov, kde svou cestu ukončil. Když cestující vystoupili, jednotka se nekontrolovaně rozjela.

„Zásadní příčinou bylo nedodržení technologických postupů dopravce a návodu na obsluhu elektrické jednotky. Strojvedoucí nezajistil odstavovanou jednotku tlakovou nebo zajišťovací brzdou a nepřesvědčil se o jejím zajištění,“ stojí mimo jiné v závěrečné zprávě inspekce.

Jakmile si strojvedoucí ujíždějící soupravy všiml, snažil se otevřít nástupní dveře, aby ji zastavil záchrannou brzdou. To se mu ale nepodařilo. Zavolal proto na výpravčího, který přestavil výhybky tak, aby samovolně jedoucí vlak nasměroval do Kadaně, a zabránil tak jeho ujetí na Klášterec nad Ohří. Výpravčí v Kadani mezitím položil do cesty dvě zarážky, souprava je ale při průjezdu odmrštila.

Rozjela se z kopce



Jednotka se zastavila až po zhruba devíti kilometrech v protisvahu na okraji města. Samovolně se pak rozjela zpátky z kopce, projela zastávkou Kadaň, zastavila se zase ve stoupání. To se opakovalo ještě několikrát, než se souprava zastavila v zastávce Kadaň předměstí, kde ji hasiči zajistili proti dalšímu pohybu dvěma zarážkami.

Mapa inspekce ukazuje, kudy vlak jel.

FOTO: Drážní inspekce

Škoda, která vznikla na zařízení dráhy, byla inspektory vyčíslena na 250 korun. Shodou okolností nebyl nikdo ohrožen na zdraví či na životě.

Strojvedoucí pracuje u Českých drah od roku 1983. O jeho případném potrestání rozhodne dopravce. Událostí se bude zabývat na nejbližším poradním sboru vrchní přednostky Depa kolejových vozidel Plzeň.

Drážní inspekce eviduje za posledních deset let celkem šestnáct podobných případů, kdy stroj na železnici nebyl dostatečně zajištěn proti nežádoucímu pohybu.