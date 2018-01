Záchranáři zatím nahlásili dva mrtvé, sedm vážně zraněných a asi čtyři desítky dalších zraněných. Nejčastěji se jednalo o nadýchání kouřem.

„Dva lidé zemřeli, dalších osm jsme převzali do péče, tři z toho bylo nutné resuscitovat, to se podařilo, záchranáři obnovili jejich životní funkce a byli převezení do nemocnic,“ uvedla mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

Záchranáři kvůli události aktivovali takzvaný traumaplán - režim kdy jsou v pohotovosti všechny nemocnice v Praze, které se záchranáři komunikují a hlásí, kolik mohou přijmout zraněných.

Na místo také poslali zvláštní vůz pro ošetření většího počtu lidí.

Hlášení o požáru přišlo kolem šesté večer. Hasiči nejprve vyhlásili druhý, pak třetí a kolem půl osmé zvláštní stupeň poplachu. Na místě zasahovaly profesionální jednotky z celé Prahy.

Hasiči a záchranáři u požáru hotelu v Praze

Z hotelu bylo třeba evakuovat podle dřívějších informací asi 40 lidí.

„Hlavním úkolem bylo od samého počátku dostat ven lidi. Soustředili jsme se na to, abychom našli všechny lidi, kteří by se mohli v hotelu vyskytovat. Bylo to hodně složité, objekt byl zakouřený a jedná se o velmi členitý dům,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Po 20. hodině už se nejspíš v útrobách domu nejspíš nikdo nenacházel, všechny lidi se podařilo dostat ven.

Podle prvotních informací hořelo na chodbě hotelu, zatím se mluví o technické závadě na klimatizaci či na elektroinstalaci. „Příčinu ještě budeme v neděli ověřovat,“ dodal Kavka.