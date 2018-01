Informace o sesuvu a nehodě mladého lyžaře se k nim dostala ve čtyři hodiny odpoledne. „Podle toho, co jsme se dozvěděli, byl skialpinista sesuvem stržen. Naštěstí masa sněhu nebyla velkých rozměrů, proto byl jen částečně zasypán a vyprostil se sám. Při pádu si však poranil dolní končetinu,“ uvedl k nehodě náčelník Horské služby Jeseníky Michal Klimeš.

Ihned po nahlášení se podle něj na místo vydala skupina záchranářů z Ovčárny a Karlova. „Vzhledem k obtížně přístupné lokalitě jsme k němu nemohli dojet naší terénní technikou. Na místo jsme se tedy dostali na lyžích,“ upřesnil Klimeš s tím, že po ošetření zraněného záchranáři transportovali na saních do Karlova.

„Tato událost sice skončila dobře, ale lyžař porušil několik zásadních pravidel pohybu v terénu. Měl sice veškeré vybavení do lavinové oblasti a při pádu použil i lavinový batoh, ale v místě se pohyboval sám,“ uvedl Klimeš. Zároveň zdůraznil, že v případě, pokud by se nevyhrabal vlastní silou, nikdo by mu nedokázal pomoci.

„Záchranná akce trvala sice jen tři hodiny, ale většinou již za tmy, jelikož se zraněný pohyboval v exponovaném terénu před setměním. V Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, a proto je třeba dodržovat náležitá pravidla,“ důrazně záchranář varoval návštěvníky hor.