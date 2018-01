Policisté zjistili, že se za 25letého sportovce vydával o 11 let starší muž ze Slovenska. Z fanynek vylákal intimní fotky a pak je vydíral s tím, že pokud s ním nebudou mít sex, zveřejní jejich lechtivé snímky na sociálních sítích.

„Šestatřicetiletého cizince, který přechodně žije na Domažlicku, jsme obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stadiu pokusu,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovského ředitelství policie.

Kriminalistům jsem navrhl, že se před nimi svleču. Byla by to nejrychlejší možnost, jak dosvědčit, že to nejsem já David Stach

Podle ní podezřelý muž na internetové seznamce použil jak jméno, tak i fotografii známého sportovce. Prostřednictvím falešného profilu pak muž komunikoval s mladými ženami. „Od dvou z nich ve věku 23 a 22 let získal několik intimních fotografií. Poté chtěl po nich sex s tím, že pokud se tak nestane, rozešle snímky na sociální sítě nebo je předá jejich zaměstnavateli,“ dodala Ladmanová.

Skutečný hokejista Plzně David Stach, za kterého se vydával podvodník ze Slovenska

FOTO: HC Škoda Plzeň

Nejdřív se ale Stach moc dobře necítil. „Když mě policisté poprvé kontaktovali, mysleli si, že jsem viníkem. Protože jsem už věděl, že ten člověk na oplátku ženám posílal i video, na kterém onanuje, tak jsem jim navrhl, že se před nimi svleču. Byla by to nejrychlejší možnost, jak dosvědčit, že to nejsem já,“ uvedl hokejista.

Jméno obviněného mu nic neříká. „Osobně jsem ho neviděl, vím jen, kolik je mu let, že pochází ze Slovenska a doposud byl bezúhonný. Na policii mi řekli, že si vybral mě, protože na jeho pravý profil se mu nikdo neozval,“ pokračoval Stach.

Nechce se mu běhat po soudech



Jestli se bude bránit například žalobou na ochranu osobnosti, ještě neví. „Asi to nechám být. Nechce se mi běhat někde po soudech. Kromě toho, že ze mě udělal debila, mi vlastně nevznikla žádná škoda,“ uzavřel sportovec.

Podle advokátky Evy Ondřejové je to téměř učebnicový příklad zásahu do osobnostních práv. „Šance na úspěch u soudu tady bezesporu je, a to i když dotyčný podle svých slov žádnou újmu neutrpěl,“ uvedla Ondřejová, která se specializuje na právo na ochranu osobnosti. Podle ní došlo ke zneužití jména a podoby, což patří mezi významné atributy ochrany osobnosti.

„V tomto případě se obviněný dopustil cizím jménem dokonce závažného trestného činu, čímž velmi významným způsobem ohrozil pověst poškozeného. U deliktu zásahu do ochrany osobnosti totiž nemusí vyloženě dojít k nějaké újmě, stačí jen, že k ní dojít objektivně mohlo,“ doplnila právnička.

Žalobu by podala už jen z preventivního důvodu, aby to odradilo další podvodníky. „Nesměřovala bych to na uspokojení nějaké újmy za to, co se tomu poškozenému stalo, ale do preventivně-sankční roviny, aby si podobní vtipálci takové věci rozmysleli. Dovedu si představit, že soud by mohl rozhodnout o satisfakci někde mezi 50 až 100 tisíci korun,“ uzavřela Ondřejová.