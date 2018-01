Jedenadvacetiletá Tereza byla zadržena při pokusu převézt z Pákistánu do Abú Zabí devět kilogramů heroinu, uvedl server geo.tv. Podle zahraničních médií byla dívka zadržena poté, co přešla dvěma kontrolními přepážkami.

Dívka pochází z Uherského Hradiště, kde strávila své dětství. Podle sousedů se jednalo o milou a hodnou dívenku. „Co se před lety odstěhovala z domu svých rodičů, už jsme ji nepotkávali. V Hradišti bydlela odmalička. Rodiče jsou rozvedení,“ poznamenal člověk z Uherského Hradiště, který si přál zůstat v anonymitě.

„Už jsme četli, co se jí přihodilo. A nerozumíme tomu. Víme, že hodně cestovala po světě. Ale čím se živila, nám jasné nebylo. Známe ji jako dítě, to byl hodný šprček. Pak se odstěhovala a kontakty skončily. Sledovali jsme ale její kroky na facebooku a instagramu,“ řekl zdroj.

Natáčela videa



Podle něj se jí stalo do značné míry v Pákistánu osudným, že na sebe při svém pobytu příliš upozorňovala na sociálních sítích. „Myslíme si osobně, že udělala chybu v tom, že dávala videonahrávky z pokoje, kde v Pákistánu bydlela. Natáčela tam například, jak tam na nádvoří školy zpívají místní děti. Pak třeba byla jedna nahrávka, jak učitelka některé školáky veřejně fackuje,“ prozradil zdroj.

„Upoutala na sebe bohužel přílišnou pozornost. Natáčet něco a dávat to veřejně do celého světa na sociální sítě z takovéto země není dobré. Byla neopatrná,“ myslí si zdroj, podle kterého není vyloučeno, že se tak mohla znelíbit místním úřadům.

Poslední nahrávky podle něj pocházely z úterý. Podle pákistánského serveru dailypakistan.com je Tereza v této zemi třetí měsíc. Vízum jí bylo vydáno 15. listopadu.

„Teď už, když se díváme na její instagram, ty dvě videonahrávky stáhla pryč. Je tam akorát první fotka, co tam byla. Nazvala ji „Kde domov můj“. Je na ní vyfocená v Pákistánu. Nevypadá to s ní dobře, co si budeme nalhávat,“ dodal zdroj.