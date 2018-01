Bacílek podle státního zástupce Zdeňka Čermáka během března a dubna 2015 převedl 5 810 000 korun, které měl kvůli prodeji bytu na advokátním účtu, na svoje účty. Peníze mu poslal do úschovy kupec, než se vyřeší formality s prodejcem. Jenže ten už je neviděl, Bacílek podle žalobce použil finanční prostředky pro svoje účely.

Advokát to ale odmítá. „S obžalobou jako takovou nesouhlasím. Tvrzení, že jsem se dopustil zpronevěry, se nezakládá na pravdě,“ prohlásil u soudu a jal se situaci vysvětlovat. Firmu, která prodej bytu zprostředkovala, zná prý už od počátku své kariéry. „Jako advokát jsem jim poskytoval právní služby, připravoval jim smlouvy, vymáhal pohledávky... Postupem času se společnost stala mým paušálním měsíčním klientem,“ uvedl Bacílek.

Stejně tak se prohloubily i vztahy s jedním z jednatelů realitní společnosti. Proto, když Bacílek potřeboval vyšší finanční částku, požádal jej o úvěr, údajně na své další podnikání. „Byl jsem činný ve společnosti poskytující úvěry proti zástavě automobilů nebo nebankovní půjčky. Obecně tam, kde je potřeba hotovost,“ vysvětlil obžalovaný.

Chtěl protislužbu



Známý mu prý řekl, že v současnosti ty prostředky nemá, ale že se dokončuje prodej několika bytů. „Slíbil mi ponechat si finanční prostředky z prodeje posledních čtyř bytových jednotek, které společnost prodávala,“ upřesnil obžalovaný s tím, že nabídl roční dvanáctiprocentní úrok se splatností půjčky v roce 2019.

Na to ale jednatel realitky nepřistoupil a trval na tom, že peníze Bacílek vrátí do roku 2018 a ještě pro něj splní určitou službu. S tím Bacílek souhlasil a dostal od jednatele údajně ústní souhlas k nakládání s prostředky.

Onou službou bylo zajištění někoho, kdo by byl ochoten na sebe převést část majetku jednatele realitky, šlo o podíly v různých firmách. Bacílek pro to sehnal svou asistentku, která s tím souhlasila. Následně se na její jméno založila společnost s ručením omezeným.

Bacílek tak dostal úvěr bez jakéhokoliv potvrzení či jištění, které jeho známý nevyžadoval. Až po roce a půl se ozval, že peníze potřebuje zpět. „Vysvětluji si to tak, že se sám dostal do potíží a potřeboval to celé nějak vysvětlit svému společníkovi,“ myslí si Bacílek, proti němuž je vedeno trestní stíhání v Kladně kvůli nezaplacení daně z nemovitosti. Podle právního zmocněnce poškozené realitní společnosti má Bacílek pohledávky ve výši až 160 miliónů korun.

Jednání bude pokračovat ve středu, kdy by měl vypovídat právě jednatel realitky.