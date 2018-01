Ondrášek se dostal do čela vězeňské služby poté, co exministryně spravedlnosti Helena Válková odvolala jeho předchůdce Petra Dohnala pro ztrátu důvěry a kvůli údajným problémům v hospodaření. Dohnal však označil své odvolání za nezákonné a úspěšně se proti němu bránil u soudu. [celá zpráva]

Nový ministr spravedlnosti Robert Pelikán pak do funkce vrátil zpět Dohnala. [celá zpráva] Poté, co musel Ondrášek vyklidit svou kancelář, jej vězeňská služba vyzvala, aby vrátil generálský palaš (typ šavle s rovnější čepelí). Když bývalý šéf organizace odmítl, musel čelit žalobě.

U soudu ale vězeňská služba svými argumenty nezabodovala a soudce Cvan rozhodl o tom, že palaš i nadále zůstane Ondráškovi. „Taková zbraň může být symbolickým darem jako v tomto případě a pokud u pana Ondráška jeho hodnost trvá, tak by měl mít v užívání i symbol toho povýšení. Jedná se i o pamětní zbraň, je tam jméno a datum povýšení. A pamětní věc se přitom nevrací, je na památku,“ konstatoval soudce.

Jako nesmyslný požadavek označila požadavek vězeňské služby i Válková. „Připadá mi zcela nelogické, aby byla zbraň odebrána. Pokud by ji měl vrátit, bylo by to pro něj ponižující, podobalo by se to postupu u degradaci. V době své služby si své povinnosti plnil vzorně, byla by to urážka celého generálského stavu,“ měla jasno Válková.

„Od začátku jsem žalobu považoval za hloupou a absurdní, vypovídá to o vedení vězeňské služby. Palaš je pro mě symbolickou vzpomínkou na spolupráci s ministryní Válkovou, v té době se mi společně s ní dařilo potírat korupci ve vězeňské služby a toto je odezva na to, co se nám tehdy povedlo,“ řekl po vyhlášení verdiktu Ondrášek.