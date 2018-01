Student druhého ročníku gymnázia Adam napadl svou matku podle obžaloby loni na konci června, dva týdny po nabytí plnoletosti, po předchozích dlouhodobých hádkách. „Zezadu k ní přistoupil, strhl ji na zem a začal rukama rdousit,“ uvádí státní zástupkyně Miloslava Zagarová.

Když se žena začala bránit, vytáhl z kapsy od kalhot kuchyňský nůž, a několikrát jí bodl a řízl do krku. Žena na místě zemřela a mladíka si zanedlouho odvezla policie. Adam se před soudem k činu přiznal. „Nepopírám, co je uvedeno v obžalobě,“ prohlásil na začátku své výpovědi.

Soužití s matkou bylo podle něj problematické, často se hádali a kvůli tomu měl „zhoršené podmínky pro studium, protože byl pod neustálým stresem“. A kvůli zhoršenému prospěchu mu prý matka zakazovala florbal, notebook nebo internet.

Problémy prý začaly po rozvodu jeho rodičů. „Byli jsme dva lidé, kteří se navzájem nenáviděli,“ zhodnotil svůj vztah s matkou. „Několikrát mi řekla, že mě nepovažuje za svého syna, že je se mnou příbuzná pouze biologicky,“ dodal také. Jeho nenávist trvala prý asi od třinácti let, kdy se od matky chtěl odstěhovat.

Snažil se zabít toluenem



Hádky s matkou byly podle něj většinou o drobnostech, například pokud sklenice byla na jiném místě, než měla být. „Nedokázala nikdy uznat, že v dané věci nemá pravdu,“ pokračoval Adam.

„Prakticky každý den mi nadávala, různě mě ponižovala. Kvůli tomu jsem začal mít snížené sebevědomí,“ uvedl Adam. Kvůli hádkám začal mít deprese a sebevražedné myšlenky, kvůli kterým navštěvoval psychiatra. Snažil se prý podřezat a následně otrávit toluenem.

Matka si prý často hledala záminky, proč na svého syna křičet. „Například mi vyčítala, že nechodím o víkendech na brigádu, a když jsem si ji našel, nadávala mi, že nemůžu chodit na brigádu, když mám ve škole takové známky,“ řekl mladík.

Vypínala mu internet



Adam se prý velmi často zavíral na záchod s mobilem, aby se uklidnil. Matka mu prý ale schválně vypínala wi-fi. Což byl také jeden z rozhodujících důvodů, proč se rozhodl vraždit. „Nechtěla mi podepsat výpis vysvědčení a dvakrát mi vypnula wifinu, tedy internet, na kterém jsem se chtěl uklidnit,“ vysvětlil soudu Adam.

Po činu zavolal babičce, ať nejezdí, a také svému psychiatrovi s tím, co udělal. Poté na sebe zavolal policii.

„Lituji svého činu, je mi líto, že jsem to neřešil jinak. Ty možnosti byly, jak to řešit,“ kál se před soudem Adam. „Mnohem rozumnější by bylo, kdybych dávno odešel k tátovi. Měl jsem ho ale strašně rád a nechtěl jsem mu zasahovat do života, protože měl svoji partnerku a neměl, kde bychom bydleli všichni tři,“ vysvětloval, proč neutěšenou situaci neřešil jinak.

Nakonec se rozhodl, že s matkou zůstane do dvaceti let, kdy by přešel na vysokou školu, a tedy i na kolej. „Přerušil bych s ní naprosto veškerý kontakt,“ myslel si Adam.

Soud bude pokračovat i další dny, v pátek by měli vypovídat soudní znalci.