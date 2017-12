„Okolo 8. hodiny ráno jsme přijali informaci o nálezu lidského těla pod železničním mostem poblíž Strakonické ulice. Na místo vyjeli jak policisté, tak záchranáři,” řekl Novinkám policejní mluvčí Jan Rybanský.

Lékař záchranné služby u muže konstatoval smrt. Na místo tak vyrazili kriminalisté společně s koronerem.

Vyšehradský železniční most

FOTO: Novinky

Ohledáním těla kriminalisté nezjistili nic, co by nasvědčovalo tomu, že muž zemřel násilnou smrtí. Podle prvotních informací nevylučují možnost, že by muž mohl nešťastnou náhodou spadnout z mostu.

„Veškeré okolnosti smrti muže jsou předmětem dalšího vyšetřování. Kriminalisté u něj nařídili soudní pitvu,” doplnil mluvčí.

Okolnosti příčiny smrti jsou zatím neznámé.

FOTO: Novinky