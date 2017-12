Podle odborníků je obsluha u nás k sexuálním útokům často lhostejná. První zaměstnanci nočních podniků proto začnou trénovat, jak být všímavější, už v lednu. „Nepůjde jen o barmany, ale také o obsluhu šaten, vyhazovače nebo i DJ. Jde o to, aby tito lidé byli pozornější k určitým situacím,“ vysvětlil Adam Kulhánek z Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, který je v rámci pilotního projektu Stop sexuálnímu násilí hlavním školitelem.

Podle jeho slov se totiž vlivem alkoholu u člověka stírá schopnost rozpoznat, kdy jde jen o přátelský dotyk a kdy už jde o násilné chování. „Jsou dva typy lidí, kteří využívají prostředí nočních klubů. Takzvaní predátoři tam jdou už s jasným cílem ulovit, druhá skupina pak jen využívá situace, která se naskytne,“ objasnil Kulhánek. V takovém případě může obsluha baru zasáhnout, jestliže se dostatečně zajímá o dění kolem sebe.

„Například barman si může všimnout, že v podniku je opilá žena, kterou obtěžuje nějaký host. Dá znamení DJ, který ztlumí hudbu a rozsvítí světla, tak může nastalou situaci zvrátit,“ popsal Právu Kulhánek. Podle něho v těchto případech pomůže i obyčejná sklenka vody, kterou barman nabídne, nebo objednání odvozu.

Nálepka „Bezpečný klub“

Základní postřehy a pravidla budou zaměstnance nočních klubů učit vyškolení zástupci neziskových organizací, které se zabývají sexuálním násilím. Takových trenérů, kteří budou proškoleni odborníky z řad adiktologů, by mělo být až šedesát. A během několikahodinového kurzu se má díky nim obsluha baru naučit, jak správně jednat.

Projekt se rozbíhá v současné době především v barech v hlavním městě, později by se mělo zapojit i například Brno či jiná větší města.

„Zatím máme přihlášeno do deseti klubů v Praze. Je to na jejich dobrovolnosti, nikdo je nemůže nutit,“ uvedl Kulhánek, který doufá, že časem bude však podniků zapojených do projektu financovaného z evropských peněz přibývat. Motivací by podle něj mohla být třeba plánovaná nálepka nebo udělení statusu Bezpečný klub, jímž se budou moci kluby prezentovat.

„Třeba ve Velké Británii je ale takové školení podmínkou udělení licence k provozování podniku, u nás samozřejmě nic takového není. Přitom je vidět, že i mírná intervence tohoto typu dobře funguje a snižuje rizika,“ objasnil Kulhánek. Podle něj je v anglických barech běžné, že tamní obsluha nabídne člověku, který to přehnal s konzumací alkoholu, vodu nebo odvoz. Některé kluby mají dokonce pro tyto situace odpočinkovou místnost.

Každá země má svá specifika

Vedle České republiky se do projektu Stop sexuálnímu násilí zapojilo také Španělsko a Portugalsko. Ačkoli jsou k dispozici určitá jednotná pravidla v rámci prevence sexuálního násilí v barech, každá země má specifika. Čeští trenéři proto musejí některá doporučení přizpůsobit tuzemským poměrům. „Nejde srovnávat třeba noční kluby a party ve Španělsku. Tam se vyskytují hodně drogy, u nás to jsou hlavně pivo a tvrdý alkohol,“ podotkl Adam Kulhánek.

Kromě rozpoznání sexuálního násilí chce projekt rovněž bořit typické mýty, které se týkají například toho, že žena si za takové útoky může sama. „Nechceme být ale spojováni se současnou kampaní na sociálních sítích MeToo, protože jde o jiný kontext,“ dodal Kulhánek.

Cílem podle něj ani není, aby se z klubů, kam se lidé chodí bavit, stalo puritánské prostředí. „Jde jen o to, aby se z vysoce rizikového místa stalo bezpečnější místo,“ zdůraznil. Zda se takové školení personálu v praxi osvědčilo, by měli odborníci zveřejnit začátkem roku 2019.