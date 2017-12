Záchranáři se o zdravotních potížích sedmi lidí dozvěděli krátce po půl čtvrté odpoledne. Původní zprávy hovořily o tom, že jde o otravu oxidem uhelnatým. „Vzhledem k hromadnému postižení osob a přítomnosti plynového kotle záchranáři v prostorách domu nejprve prověřili možný únik oxidu uhelnatého. Ten se však nepotvrdil,“ sdělil Humpl.

Dodal, že zdravotní obtíže svědčily spíše pro pravděpodobnou otravu jídlem, neboť se objevily po konzumaci společného oběda, a to v různé intenzitě. „Jednalo se o nevolnosti, závratě, zvracení, bolest hlavy, ale také halucinace,“ popsal s tím, že co přesně však bylo zdrojem otravy, záchranáři neurčili.

„Po prvotním vyšetření bylo do zdravotnických zařízení transportováno šest osob. Jendo tří a jedno šestileté dítě a dva muži a dvě ženy ve věku 37 až 71 let. Předáni byli do péče Fakultní a Městské nemocnice Ostrava,“ informoval Humpl. Sedmý člen rodiny neměl žádné zdravotní potíže, proto ho záchranáři nechali po vyšetření na místě.